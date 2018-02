Guido Bagatta ministro? Spuntano i primi nomi per dei ministri per un ipotetico governo dei 5 Stelle in caso di vittoria indiscussa alle prossime elezioni politiche. Per lo Sport si fa largo un nome deciasmente curioso, quello del conduttore tv e radio, grande esperto di sport americani, Guido Bagatta. «Sono stato contattato qualche tempo fa: vedremo», ammette Bagatta.

Lunedì 26 Febbraio 2018, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 17:46

