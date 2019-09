È morto ieri all'età di 90 anni Guido Carandini, storico dell'economia, intellettuale e parlamentare del Pci. Per oltre 50 anni, Carandini, dal 1960 agli anni 2000, Guido, che era nipote dell'illustre Luigi Albertini, direttore del quotidiano Corriere della Sera, è stato prima amministratore della bonifica di Torre in Pietra e successivamente co-proprietario e conduttore della tenuta di Torre in Pietra-Carandini.

Lunedì 30 Settembre 2019, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA