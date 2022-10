Guido Crosetto, chi è il nuovo ministro della Difesa e confondatore di Fratelli d'Italia

Guido Crosetto nato a Cuneo il 19 settembre 1963 è il nuovo ministro della Difesa nel governo Meloni.

È stato sposato con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997. Si è risposato con Gaia Saponaro, pugliese, con la quale ha due figli. Il 20 dicembre 2012 è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Nelle elezioni politiche del 2013 viene candidato nelle liste di Fratelli d'Italia ma non viene rieletto perché il partito non supera la soglia di sbarramento del 3%. Da aprile 2013 fino al marzo 2014 ricopre il ruolo di coordinatore del partito. Da sempre allora consigliere fidato di Meloni, schietto, ma pacato, sempre pronto a smussare gli angoli, molti lo definiscono "mediatore per vocazione.

Guido Crosetto: chi è

Figlio di una famiglia di importanti industriali nel settore metalmeccanico, lascia l'università di economia per la militanza politica. Presto comincia a frequentare la Capitale: entra a Montecitorio alle elezioni politiche del 2001 e ci resta per più di dieci anni. Nel governo Berlusconi IV è anche sottosegretario alla Difesa. Tutto cambia con il divorzio politico dal Cavaliere. Fonda così FdI, di cui è coordinatore nazionale fino al 2014. Sono i primi anni, quelli dei disastri elettorali. Poi giunge il momento della pausa dalla politica: Crosetto torna al suo mestiere di dirigente d'azienda.

Formatosi come manager nell'impresa di famiglia, arriva a presiedere l'Aiad, federazione che rappresenta la aziende italiane nei settori aerospazio, difesa e sicurezza. Nel 2018 si riaccende la fiamma: ritorna a Montecitorio e al coordinamento di Fdi, ma nel 2019 lascia entrambe le cariche. Questa volta, però, la chiamata della politica arriva direttamente da Giorgia Meloni per un posto da ministro. Crosetto dovrà così abbandonare i suoi oltre 200 mila follower su Twitter per rimettersi al lavoro sui dossier della Farnesina.