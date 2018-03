CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Marzo 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 11:11

ROMA È lui l'uomo che meglio rappresenta la materia prima con cui il Movimento sta tessendo la sua tela. Riccardo Fraccaro è lo zelig pentastellato per eccellenza. Grazie al suo silenzio proverbiale e all'atteggiamento compassato è il personaggio che compare ogni volta che la cruna dei passaggi politici affrontati dal M5S si fa stretta e insidiosa. Fraccaro ieri è stato eletto questore anziano di Montecitorio. Ed è stato il membro dell'Ufficio di Presidenza più votato in assoluto.Ha incassato 267 voti, 47 in più dei 222 provenienti dal gruppo M5S, e dieci in più della vicepresidente più votata Mara Carfagna. Per capire umori e strategie del futuro prossimo del M5S bisogna concentrarsi sulle mosse di questo trentaseienne trentino che in pratica sarà l'amministratore delegato della Camera. Un tipo trasversalissimo, fedele a Di Maio senza la necessità di rimarcarlo, uno pronto a farsi bruciare come candidato presidente della Camera, acconsentendo a entrare papa e uscire cardinale. Consigliere prezioso di Virginia Raggi, responsabile enti locali del nord, è stato il primo a riconvertire il reddito di cittadinanza inventandosi il reddito energetico, che ha personalmente presentato a Porto Torres, in Sardegna. Poi, certo, è stato pure designato come possibile ministro dei rapporti con il Parlamento. Ed è chiaro, da ieri, che non lo diventerà dimostrando in questo momento storico di stallo in cui non c'è un governo, e una maggioranza, che l'esecutivo progettato da Di Maio è smontabile e che si può cominciare a governare il cambiamento istituzionale che vogliono i Cinquestelle già alla Camera.