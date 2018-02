I direttori stranieri dei musei di nuovo in bilico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Febbraio 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 12:32

Il diritto che si attorciglia come una fune intorno al collo di una riforma che ha la faccia (e gli effetti) di una rivoluzione. E lo spettro della decadenza che a mesi alterni si affaccia negli uffici dei «superdirettori» dei musei statali autonomi.Ancora una volta sotto la lente d'ingrandimento della giustizia amministrativa finiscono loro, i manager culturali «d'Oltralpe», per usare la locuzione scelta dai giudici del Tar che il 25 maggio scorso hanno annullato le nomine di cinque dei venti nuovi direttori, contestando i criteri di valutazione dei candidati, i colloqui a porte chiuse e - appunto - la partecipazione di aspiranti direttori stranieri. Stavolta a far scoccare la scintilla è un ricorso contro la nomina del direttore del Palazzo Ducale di Mantova, l'austriaco Peter Assmann (quello contro la nomina della direttrice italiana della Galleria Estense di Modena è stato respinto, ndr). La questione è sempre la solita: a quella procedura di selezione potevano partecipare i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non fossero italiani? La sua risposta, a maggio, il Tar del Lazio l'aveva data, stabilendo che Assmann fosse escluso, in quanto non in possesso della cittadinanza italiana. Per il Mibact, invece, il bando del 7 gennaio 2015 consentirebbe in modo del tutto legittimo che anche i cittadini degli altri Stati dell'Ue possano partecipare alle procedure.Sta di fatto che ieri la VI sezione del Consiglio di Stato, la stessa che con un altro presidente aveva accolto l'appello del Mibact fondato sull'osservanza della legge europea e che a luglio aveva dato il via libera alla selezione pubblica internazionale per il direttore del parco archeologico del Colosseo, ha demandato la decisione all'assemblea plenaria, motivando il rinvio con «un contrasto giurisprudenziale» e ritenendo «che si possa dare un'interpretazione diversa». Ma l'assise, si specifica, non si riunirà prima di qualche mese. Il giallo, dunque, avrà nuove puntate. E l'estenuante tira e molla riaccende l'irritazione del ministro: «In Italia non è possibile fare le riforme», twitta furioso Franceschini un attimo dopo la pubblicazione della sentenza, in tarda mattinata. «Dopo 16 decisioni del Tar e 6 del Consiglio di Stato, quest'ultimo cambia linea e rimette la decisione sui direttori stranieri dei musei all'adunanza plenaria. Cosa penseranno nel mondo?», s'interroga piccato. Uno sfogo che qualche ora più tardi ammorbidisce ricorrendo alla formula di rito: «Confido nella decisione finale della magistratura», dice il titolare dei Beni culturali. Salvo, però, ribadire: «Non diamo una bella immagine nel mondo». La questione è eminentemente tecnica, ma non lesina risvolti politici. Tomaso Montanari, sempre su Twitter, è duro: «Le riforme vanno fatte bene, a prescindere dalle scelte», avverte lo storico, convinto del fatto che questa ennesima frenata non sia un incidente. E rincara la dose: «La fretta, la propaganda, l'ideologia del nuovismo portano a costruire case con fondamenta di sabbia. I veri incompetenti sono i ministri scelti da #Renzi». In attesa di una via d'uscita che potrebbe essere imboccata quando l'esponente del Pd non sarà più ministro, Franceschini oppone i fatti alle questioni di diritto: «La selezione internazionale ha dato grandi risultati, apprezzati in tutto il mondo», dice. Intanto, i direttori stranieri restano al loro posto, ma con una spada di Damocle sulla testa.