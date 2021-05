Zona bianca e gialla, cosa resta vietato? Sport, cene, discoteche, terme, assembramenti: la guida completa

Riaperture? Certamente. Crollo dei contagi? E' un fatto: negli ultimi 7 giorni l'Italia ha registrato una media di nuove infezioni pari a 69 su 100.000 abitanti. La Francia, per dire, è a 147 e la Grecia a 134. Più del doppio di noi. Il governo italiano comunque preferisce mantenere una certa gradualità nelle aperture e continuano ad essere in vigore molti divieti. Già, cos'è che continuiamo a non poter fare?

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati