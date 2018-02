I forzisti di Pomigliano: «Sgarbi faccia venire Berlusconi qui per sconfiggere Di Maio»

Lunedì 19 Febbraio 2018, 15:20

Attraverso la sua pagina Facebook, Pasquale Sanseverino, assessore del comune di Pomigliano, in quota Forza Italia, si appella al critico d'arte Vittorio Sgarbi, candidato alla Camera proprio nel collegio di Pomigliano - Acerra, affinchè inviti il presidente Silvio Berlusconi a chiudere la campagna elettorale nella città che ha dato i natali a quel Luigi Di Maio, candidato premier del M5V.Dice Sanseverino: «Sappiamo che venerdì prossimo il nostro Presidente sarà a Napoli per chiudere la campagna elettorale al Sud, dove sono in bilico diversi seggi fondamentali per avere la maggioranza alla Camera. In quell'occasione, Vittorio Sgarbi e Silvio Berlusconi, assieme ai vertici campani del partito, potrebbero concludere qui da vincenti la campagna. Non si tratta di un collegio da poco conto il nostro: battere il capo dei 5 stelle a casa sua, vorrebbe dire la fine storica dei populisti grillini. Siamo fiduciosi che possa accadere».