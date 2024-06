Queste elezioni europee hanno avuto dei vincitori e degli sconfitti. Vediamo, grazie ai dati dell’instant poll di YouTrend, da dove nasce la vittoria di Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani e del duo Fratoianni/Bonelli; e da dove sono arrivate, invece, le delusioni per Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Carlo Calenda e Matteo Salvini.

Meloni ha vinto perché il suo partito si è rafforzato rispetto alle Politiche. Come allora, anche oggi il dato di FdI è piuttosto omogeneo su tutto il territorio nazionale, con zone di forza nelle regioni centrali e nelle grandi regioni del Nord, e zone di (relativa) debolezza in Campania, Calabria e Sicilia. Il partito di Meloni è stato il più votato in quasi tutte le fasce d’età (tranne tra gli under 30) e ha conservato 2 elettori su 3 che lo avevano votato a settembre 2022.

Quello del Pd è invece un dato sorprendente in positivo anche per la sua distribuzione geografica: per la prima volta dopo molti anni il Pd fa molto bene al Sud, dove strappa a FdI la palma di primo partito. Inoltre, fa registrare il miglior tasso di tenuta rispetto alle Politiche (74%) e si arricchisce di voti in entrata da tutti i soggetti più “vicini”, dal Movimento 5 Stelle ad AVS passando per Azione/Italia Viva e +Europa. Altro dato importante: il Pd è risultato più attrattivo per le donne che per gli uomini (+3,7% la differenza tra i due generi) e soprattutto per i giovani con meno di 30 anni, tra cui il Pd è la lista più votata.

I DERBY

Forza Italia vince il derby tutto interno al centrodestra con la Lega. Sul partito di Salvini c’è da dire che, nonostante i numeri siano ben lontani dagli anni d’oro, conserva una distribuzione territoriale molto più “nazionale” rispetto al passato: non è più rinchiusa nel solo Nord. A tal proposito, fa riflettere come la provincia in cui la Lega ha ottenuto la sua percentuale più alta (26%) sia Isernia, e questo grazie soprattutto alle preferenze ottenute da un candidato molto radicato in quei territori come Aldo Patriciello (peraltro un ex di Forza Italia).

Più ancora di Salvini, è Giuseppe Conte a potersi dire deluso da queste Europee. Non era mai successo in un’elezione nazionale che il M5S scendesse addirittura – sia pure di un soffio – sotto il 10%. Il Movimento perde per strada quasi un terzo degli elettori rispetto al risultato, già non entusiasmante, delle Politiche, e riesce a confermarne meno della metà: molti passano al Pd (soprattutto al Sud) e per contro il M5S risulta poco o per nulla attrattivo per gli elettori provenienti da altri partiti.

L’Alleanza Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli è un’altra grande vincitrice di questa tornata: una vittoria che è arrivata facendo il pieno tra i giovani, dove AVS ottiene il 16% (dato che tra gli studenti arriva addirittura a superare il 20%) e intercettando voti in uscita dal Pd, dall’ex Terzo Polo e – soprattutto – da +Europa, forse per le sensibilità comuni in tema di diritti.

IL CENTRO

Malissimo, infine, Stati Uniti d’Europa (Renzi e Bonino) e Azione (Calenda). Contrariamente a quanto ottenuto dalla lista del Terzo Polo alle Politiche, questa volta nessuna delle due liste riesce a sfondare nelle fasce all’epoca favorevoli: non tra i giovani, non tra i laureati, e nemmeno tra i residenti delle grandi città. Il “tesoretto” conquistato da Azione/Italia Viva nel 2022 è stato dissipato con perdite sia verso sinistra che verso destra (un terzo del totale) e con un ulteriore 17% che si è astenuto. Morale: meno della metà di chi votò Azione/Italia Viva alle Politiche stavolta ha votato per una delle due liste.

(ha collaborato Salvatore Borghese)