Lega, lo sbarco nel Mezzogiorno tra i mal di pancia del Nord

Lunedì 6 Maggio 2019, 07:00

Al Nord delle Alpi la chiamano, tra il serio e il faceto, «la terronizzazione della Lega». Ma è più di una battuta all'interno del Carroccio il fastidio per la strategia del Capitano di investire politicamente sul Sud. Anche modificando quelle che sono le priorità strategiche del movimento nato nella Prima Repubblica per la liberazione del Nord dal resto d'Italia. Racconta uno storico dirigente di via Bellerio: «Qui il problema non è la secessione o la volontà di trasformarci in una forza nazionale, perché l'anima autonomista ben si concilia con un federalismo più spinto come quello chiesto da Lombardia e Veneto. Il problema è che per rincorrere i voti al Sud, da un lato, si stanno inseguendo politiche assistenzialistiche, come il reddito di cittadinanza impensabili nel nostro Dna e che ci allontano dalle imprese. Dall'altro, privi di radicamento come siamo nel Mezzogiorno, si sta imbarcando chiunque, senza che da via Bellerio - visti gli statuti locali - ci possa essere un controllo su questo processo».In quest'ottica la cronaca ha offerto non pochi casi che hanno imbarazzato il Carroccio.