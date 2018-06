CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Giugno 2018, 08:30

Sino a due giorni fa si parlava di mettere in stato d’accusa il Capo dello Stato e di protestare nelle piazze in coincidenza (simbolicamente devastante) con la festa della Repubblica. Si temeva l’inizio di un’ondata speculativa sui mercati che avrebbe gravemente danneggiato i conti pubblici e i risparmi privati. Si lavorava all’ipotesi di un governo tecnico d’emergenza che rischiava seriamente di non essere votato da alcun gruppo parlamentare. Si dava quasi per scontato un voto anticipato nel cuore dell’estate che sarebbe stato preceduto da una furente campagna elettorale (già ci si preparava ad uno scontro epocale nello stile del 1948).E invece è (ri)nato il governo giallo-verde del cambiamento. La crisi politica, che aveva finito per coinvolgere pericolosamente il Quirinale e il suo ruolo di garanzia, è rientrata nel solco parlamentare. La ferita, la strozzatura che poteva interrompere la “rivoluzione” del 4 marzo, è stata provvidenzialmente rammendata in extremis. La caratura più marcatamente euroscettica della prima versione del governo Conte, ha subito un evidente aggiustamento a beneficio di quei mercati turbolenti che abbiamo visto.Tutto questo, naturalmente, ha il suo prezzo politico per i protagonisti da stamattina alla prova. Ieri sera, al termine d’una convulsa giornata di trattative, la notizia che M5S e Lega hanno (ri)trovato l’accordo decisivo dovrebbe renderci persino felici, visto l’orizzonte cupo che ci aspettava. Anche se il difficile (e il rischioso banco di prova) viene proprio ora. Soprattutto per i contraenti del sin troppo sbandierato contratto. Presi degli impegni, ora si dovrà cercare di rispettarli senza mandare lo Stato in bancarotta. E considerando anche che nelle democrazie contemporanee le politiche elettorali nazionali sono sempre più condizionate e sovrastate dalle dinamiche del mercato globale e dai vincoli politici esterni. Vedremo presto se il sovranismo è una cosa seria o solo una formula bella e vuota.