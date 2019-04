Ignazio Marino: «Roma senza prospettiva, colpa del Pd e dei 5Stelle»

Giovedì 11 Aprile 2019, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 06:30

Ignazio Marino è appena arrivato a casa, nella sua Filadelfia, di ritorno dal Messico dove è intervenuto al World Trade Center Association 2019 Summit. Il tempo di farsi una doccia e tra poco riuscirà. A chi lo ha chiamato in queste ore ha detto: «Questa sentenza non risolve il problema politico». In questi mesi di travaglio giudiziario ha sempre preferito non parlare, nemmeno con i suoi amici, di questa ingiustizia che da sempre dice di aver subito.«Molti mi ricordano in queste ore la frase che pronunciai in piazza del Campidoglio negli ultimi giorni di consiliatura: “non vi deluderò”. La dissi convinto di non avere nulla da farmi perdonare e molto da dare alla città. Non è andata come speravo, ma voglio dire che ce l’abbiamo messa tutta e mi spiace se non siamo riusciti a spiegare bene quale era il nostro progetto per cambiare Roma. Oggi sento tanto affetto verso di me ma anche tanto scoraggiamento».«Roma può cambiare e diventare una metropoli moderna, accogliente e internazionale. Di certo non con questa amministrazione, ma...».«Ci sarà un futuro diverso se tutti i cittadini, imprenditori, intellettuali, lavoratori, studenti, agiranno nell’interesse della città, dedicandosi al bene di una città straordinaria. Ora sono io a chiedere ai romani: non deludetemi e non deludete voi stessi».«Il primo ha distrutto il Pd, lacerato il centrosinistra e consegnato il Paese alla destra, sovranista e populista. Il secondo ha perso miseramente le elezioni a Roma. Che vuole commentare? Sarebbe come sparare sulla Croce Rossa».«Nicola Zingaretti ha fatto Nicola Zingaretti, lui non sostiene, non attacca. Sta in equilibrio. Io non sono così, ma capisco che il suo modo di agire possa risultare più efficace nel sistema politico italiano».«Guardi, l’arresto di De Vito è un fatto grave e fa un gran male a tutti. È il segno che Roma non riesce a cambiare, che attorno alla politica continuano a gravitare troppi interessi negativi. Io non ho risentimento, sono deluso e amareggiato per la malafede e la disonestà intellettuale dei grillini».«Io la città non la vedo spesso perché vivo negli Stati Uniti, a Philadelphia, dove lavoro per la mia università e mi occupo di sanità e di progetti internazionali».«Mi pare che i romani e le romane la vedano male, non solo sporca e piena di buche, ma disgregata, decadente, senza prospettiva, violenta. Di questo la sindaca ha la piena responsabilità politica».«L’impegno è un mio stile di vita, una priorità da sempre. Non smetterò mai di impegnarmi per migliorare le cose, per aiutare la collettività. Ma per impegnarsi non c’è solo la politica, o almeno “questa politica”».«Sarò in America e non si può votare per le europee ».