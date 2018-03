CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Marzo 2018, 10:43

A una settimana dal voto del 4 marzo, le ipotesi sul tappeto sono praticamente ancora tutte lì. Ed è difficile dire quale abbia fatto progressi, e quale invece sia ormai ridotta al lumicino. Di Maio dice che bisognerà per forza passare per i Cinque Stelle; Salvini e il centrodestra dicono altrettanto. Lì è il primo partito, qui la coalizione che ha la maggioranza relativa in Parlamento. Di Maio apre a possibili accordi per la realizzazione di singoli punti programmatici; Salvini dichiara invece di puntare a un governo politico, e di non volerne sapere in nessun caso di governi tecnici.Entrambi vorrebbero un appoggio esterno del partito democratico. Che si appresta a riunire la Direzione e, ad entrambi, dire di no. Con un Pd collocato all’opposizione – dove ci hanno mandato gli elettori, ripetono tutti i maggiorenti del partito – non rimane che il voto? Forse sì, se Salvini e Di Maio continueranno ad escludere categoricamente di mettersi d’accordo fra di loro, e se non vi fosse nemmeno la disponibilità di tutti per un governo di unità nazionale, con una prospettiva temporale inevitabilmente breve, ma che almeno consentisse di superare lo stallo attuale. Ma questa è una disamina assolutamente provvisoria, perché sul tavolo sono oggi solo le prime scelte di ognuno degli attori in gioco. Quando dovessero risultare impraticabili, si vedrà chi sarà disposto a prendere in esame anche ipotesi subordinate, e se così il quadro politico potrà rimettersi in moto.