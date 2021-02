Il Mezzogiorno può diventare polo mondiale della ricerca

Lucio d'Alessandro

Nell’anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri, si direbbe quasi che il presidente della Repubblica, con la sua accorata dichiarazione dopo il fallimento del mandato esplorativo affidato al presidente della Camera e l’energica risoluzione della mattina seguente, abbia voluto allontanare quell’immagine antica, ma ora più che mai attuale e pericolosa, dell’Italia che in “gran tempesta” rischia costantemente il naufragio per la sua propensione a restare “senza nocchiero”.



Nessuno ha potuto o può contestare che il nocchiero scelto costituisca una grande occasione per il Paese, in virtù dell'esperienza già maturata nell'affrontare sfide analoghe a quelle che ci attendono, della conoscenza profonda degli scenari macroeconomici e geopolitici, della fiducia internazionale di cui gode. Ci possiamo dunque aspettare molto da Draghi; soprattutto possono aspettarsi molto da lui le nuove generazioni a cui è esplicitamente destinato il Recovery Fund, e alle quali ha sempre rivolto il proprio pensiero durante la pandemia, nella convinzione che privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza, e che quando i sussidi per la crisi Covid finiranno, potremo ripartire davvero solo se avremo investito massicciamente su giovani e istruzione.



Il governo che sinora ha affrontato la crisi più spaventosa della storia della Repubblica ha avuto il merito di cominciare a tracciare questa strada. La Legge di Bilancio 2021 ha infatti segnato un passo importante per invertire il cronico sottofinanziamento della ricerca italiana, che nonostante sia da molti anni destinataria di risorse di pura sussistenza resta ai vertici mondiali per produttività e per impatto, come ha confermato proprio in questi giorni il rapporto Ocse sulle pubblicazioni scientifiche autorevoli inerenti il Covid-19, che colloca l'Italia al quarto posto nel mondo, con esiti più che doppi rispetto a Germania, Francia e Spagna.

L'incremento dei fondi ordinari destinati alle Università e agli Enti di ricerca, ivi compreso il Cnr, luogo che accoglie molte eccellenze e che è indispensabile rilanciare con forza; il Fondo straordinario per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università; l'aumento sensibile delle risorse destinate ai Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale: sono stati tutti tasselli importanti in un ambito che ha bisogno assoluto di governo delle competenze, nel quale, dunque, rispetto a molte attese discontinuità di governo andrebbe invece auspicata continuità di progetto e forte rilancio della trama avviata. Sembra anche di poter dire che le parti più propositive ed attuali del non felicissimo Recovery Plan predisposto dal Governo siano frutto del lavoro di un Ministero in strettissima relazione con il sistema della formazione e della ricerca avanzata del Paese.



Del resto se quello dell'Università e Ricerca è fattore chiave del futuro e della next generation esso si è rivelato fattore altrettanto decisivo dell'oggi. È infatti la ricerca applicata ad averci fornito l'unica soluzione possibile alla tragedia sociale ed economica innescata dalla pandemia, attraverso vaccini alla cui preparazione hanno lavorato in tempi record i migliori scienziati del pianeta, e di cui non possiamo non fidarci. Nel frattempo l'Università si è costituita a sua volta come presidio attivo e sostegno concreto nella fase più dura dei vari lockdown. Da sempre abituata a confrontarsi con il nuovo, per il suo essere il luogo più ricco di competenze stratificate e multidisciplinari, l'Università ha saputo costruire infatti una forma efficace di socializzazione a distanza: l'insieme delle voci di studenti e docenti, entrando con il loro sapere nelle case e nelle famiglie, ha ricordato a tutti la presenza di un pezzo di società competente attiva e pronta a trasferire saperi, a disegnare nuovi possibili scenari, a costruire progetti di vita insieme ai giovani. Ora all'Università toccherà il compito di veicolare nella società della ricostruzione l'importanza decisiva di quel coraggio della competenza elogiato in un discorso ormai celebre di Mario Draghi, pronunciato nell'ottobre del 2019 in occasione del conferimento della Laura honoris causa in Economia dell'Università Cattolica, una delle eccellenze di quel sistema delle università pubbliche non statali italiane che ne vanta molte e di livello internazionale.



In un Paese che può salvarsi solo tutto insieme, occorre che chi avrà la responsabilità abbia bene a mente che esistono già nelle Università e nei Centri di Ricerca del Sud le forze e le competenze per rendere il Mezzogiorno un polo mondiale per la ricerca e la formazione nei vari ambiti legati alla cultura scientifica e umanistica, non ultimo quello in fortissima crescita dell'interazione tra Humanities and Technologies. Investire sull'economia della conoscenza è infatti il solo modo per restituire equilibrio alle varie aree del Paese e di conseguenza speranza alle nuove generazioni: non con l'assistenzialismo infatti, ma con una seria progettualità per il futuro, fondata sui più solidi punti di forza già esistenti, si tratterranno e si attireranno sul territorio le intelligenze migliori, quel capitale umano senza il quale non potrà esserci innovazione, sviluppo, crescita sostenibile.



Non possiamo permetterci di temporeggiare ulteriormente, né di perdere questa occasione irripetibile. Dovremmo sentire tutti il peso, la responsabilità enorme, ma anche il privilegio di poter adoperare le risorse straordinarie, fino a poco fa impensabili, che ci saranno affidate: disperderle sarebbe come rubare due volte il futuro delle nuove generazioni, che avranno l'onere di restituirne una parte cospicua. È dunque giunto il momento di pianificare, con lucidità prospettica, uscendo dalla miopia del presente, tutto quel che serve per ridare slancio e fiducia ai giovani. Whatever it takes.

