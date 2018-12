Il ministro Grillo: «Via libera all'autonomia, solo se solidale con il Sud»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 30 Dicembre 2018, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I territori più forti economicamente fanno le loro richieste in modo legittimo. Non sono contraria, una maggiore autonomia è anche nel nostro Contratto di governo. Detto ciò, come sempre, il diavolo sta nei dettagli. Autonomia non deve significare egoismo del più ricco, ma questo è chiaro a tutti, innanzitutto a chi lo propone. Con la Lega siamo d'accordo perché ci sia di pari passo un patto di concreta solidarietà tra i territori. Io mi occupo del sistema sanitario, non posso permettere che le Regioni più in difficoltà si arrangino da sole, o che siano considerate pesi morti. L'Italia è un grande Paese, e lo è il suo servizio sanitario che il mondo ci invidia. Ecco, se la riforma porta a una valorizzazione dei territori con regole più aggiornate ai tempi e al contempo con un forte spirito di solidarietà non posso che essere favorevole. Le richieste di autonomia, a mio modo di vedere, muovono tutte da un presupposto e cioè l'incapacità che c'è stata nel passato, a livello centrale, di dare delle risposte concrete ai problemi posti dai singoli territori. Ora le cose stanno cambiando e al ministero siamo al lavoro per adeguare la normativa alle esigenze del sistema».«Un Paese diviso non fa bene a nessuno. Banalmente, un Sud più povero non aiuterebbe le aree più ricche del Paese. Non si torna indietro. Sono siciliana, ho ben chiare le ragioni sacrosante dell'autonomia, ma so anche che senza una visione moderna di unità non si farebbe che aumentare le distanze. Io sono medico, ascolto le persone, i colleghi, chi lavora in sanità. Non possiamo cedere agli egoismi. Il Movimento è una forza che guarda all'innovazione, ma senza tradire i principi costituzionali. Siamo stati votati perché siamo dalla parte dei cittadini e dunque faremo ogni sforzo per non penalizzarli con politiche rischiose. La sanità è lo specchio del funzionamento di un territorio, se non c'è crescita sociale e solidarietà, il sistema non può funzionare. Su questo c'è grande intesa con i colleghi della Lega, condividiamo un grande senso di responsabilità. Mi faccia aggiungere che nel caso specifico della sanità le proposte di autonomia riflettono in particolare una richiesta di maggiore libertà nella gestione della spesa, vedi ad esempio l'organizzazione complessiva del sistema socio-sanitario o la spesa per il personale. Ma la giurisprudenza della Consulta, in ossequio all'autonomia di bilancio degli enti territoriali è già chiara oggi: i limiti di spesa possono essere superati purché compensati con altri risparmi di spesa».«Il Movimento è profondamente democratico nelle sue dinamiche interne. C'è dialettica e pluralismo, ovviamente, un tema come l'autonomia rafforzata si presta a un dibattito anche acceso. Non mi nascondo, per noi non era certamente una priorità, però abbiamo un accordo e gli accordi si rispettano. Il nostro valore aggiunto è che non svenderemo i diritti degli italiani per interessi di parte, cerchiamo di operare al meglio perché i cittadini più svantaggiati non si sentano più abbandonati a loro stessi».