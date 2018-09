Martedì 4 Settembre 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 09:54

Nel campionato estivo in cui vince chi la spara più grossa da ieri anche Napoli si candida a lottare per il primato. La città dei tremila parcheggiatori abusivi, dei conti in perenne disequilibrio, dei servizi pubblici da «io speriamo che me la cavo» offre all’Italia del post vacanze un assist che nemmeno Ronaldo ha finora mai visto. Peccato che quello lanciato dal sindaco Luigi De Magistris vada in direzione del tutto opposta alle sue intenzioni e a far gol, praticamente a porta vuota, si siano autoinvitati in tanti. Non solo gli antimeridionali di sempre ma anche le persone di buon senso che di fronte alla proposta di una moneta napoletana che sostenga e certifichi la volontà autonomistica propugnata dal primo cittadino hanno pensato ad uno scherzo. Ma come, si sono chiesti, non era meglio unire le forze e appoggiare senza riserve l’appello contro la «secessione dei ricchi», lanciato dall’economista Gianfranco Viesti e da mille altri studiosi e uomini di cultura, dopo l’annunciata accelerazione del progetto autonomistico di Veneto e Lombardia?Quale migliore occasione per fare squadra – senza pregiudizi politici o culturali, almeno per una volta – di fronte ad una prospettiva tutta nordista che mira a sottrarre competenze allo Stato in materie vitali per l’unità nazionale, dalla scuola alle tasse, per trasferirle alle Regioni più forti? Evidentemente a Palazzo San Giacomo lo sconcertante scenario politico di questi tempi, nel quale è difficile misurare parole e coerenza, ha giocato un pessimo tiro. Sarà stato il clima, anch’esso strano, delle ferie di agosto? O, appunto, l’inesauribile spinta ad alzare l’asticella della confusione per iscriversi al partito della ribalta ad ogni costo, la pancia insomma davanti alla ragione perché la storia recente di questo Paese sembra andare in questa direzione?Chissà. L’idea di un secessionismo in chiave sudista non è in assoluto una novità. Tra analisi storica e motivazioni antropologiche, ambientali e nostalgiche, condite per fortuna anche da un pizzico di sana ironia, fior di intellettuali e studiosi si sono interrogati spesso sul tema, nei sacrosanti limiti del confronto civile, primi tra tutti quelli della Costituzione e della difesa della solidarietà nazionale. Ma fino a ieri nessuno aveva pensato che il futuro di quella che un tempo era la capitale di un regno, vasto e importante, potesse trasformarsi in un’imbarazzante utopia. Perché - è inutile girarci intorno - quella di una moneta napoletana appare decisamente questo, una deriva populista priva di seri agganci con la realtà. E soprattutto uno strumento di propaganda che si aggiunge ai tanti che abbiamo ascoltato in questi mesi e che hanno immiserito e quasi spento il dibattito anche da queste parti.In realtà Napoli avrebbe bisogno di ben altro per dimostrare di meritare il massimo rispetto del Paese, nordisti compresi, al di là di ingiustizie e comportamenti che nessuno può negare e che certamente hanno cristallizzato il ritardo con il Nord. Dovrebbe portare a termine, ad esempio, i suoi cantieri in tempi certi e con legittima soddisfazione quanto alla qualità del lavoro svolto. Dovrebbe offrire non solo un lungomare senz’auto ma servizi pubblici all’altezza dei turisti che vi passeggiano. Dovrebbe tornare a far parlare di sé non più solo per la straordinarietà della pizza protetta dall’Unesco ma anche per la capacità di progettare spazi urbanistici e opportunità di sviluppo al passo con i tempi della modernità. Dovrebbe poter rivendicare nei confronti della trazione sempre più settentrionale del Paese non più soltanto il diritto all’assistenza per i tanti poveri ma la sua attrattività per i giovani, come accade in altre “capitali” del Sud Europa, Barcellona in testa, e non rassegnarsi ad aggiornare ogni anno il numero di quelli che se ne vanno.Cosa c’entra una moneta indipendente con tutto ciò è davvero difficile da spiegare. Tranne, ovviamente, per i puntuali e famelici nemici del Mezzogiorno che non vedevano l’ora di dimostrare come al Sud sia impossibile trovare una classe dirigente compatta, coesa e motivata il cui unico e ultimo fine fosse quello di impedire la distruzione dell’unità nazionale. Tanto, si sa, quando salta il banco è difficile trovare che qualcuno paghi il conto.