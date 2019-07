Venerdì 12 Luglio 2019, 19:00

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà domenica 14 luglio a Napoli per la cerimonia di chiusura, alle 21, della XXX Universiade. allo Stadio San Paolo. Mercoledì 17, a Roma, alle 19 il premier interverrà alla cerimonia di assegnazione della prima edizione del «Premio nazionale per l'innovazione» di Confagricoltura, presso il Palazzo della Valle. L'indomani, giovedì 18, Conte sarà nella Sala Verde di palazzo Chigi alle 14,30 per il Comitato interministeriale per le politiche spaziali e aerospaziali.