Venerdì 9 Agosto 2019, 08:03

A metà pomeriggio Matteo Salvini ha portato come regalo di compleanno al premier Giuseppe Conte la richiesta di dimissioni. Con tanto di dichiarazione di sfiducia personale e politica. Davanti a sé, il capo leghista, ha però trovato il muro alzato dal presidente del Consiglio. Conte ha risposto a muso duro all'ingiunzione di sfratto: «Non ho alcuna intenzione di salire al Quirinale per dimettermi».onte poi, guardando dritto negli occhi Salvini, ha spiegato e intimato: «Come ho solennemente promesso, lascerò il mio incarico e mi dimetterò solo e soltanto se sfiduciato dal Parlamento. E dovrai essere tu ad assumertene la responsabilità, spiegando agli italiani sotto l'ombrellone che hai fatto cadere il governo del cambiamento che tu stesso hai contribuito a edificare». Però, poco prima, per scongiurare questo epilogo, il premier aveva gettato sul tavolo la flat tax, il rimpastone. Tutto inutile. Ormai il leader leghista era salito sulla ruspa.Salvini ha lasciato palazzo Chigi furioso, senza proferire parola. E ai suoi ha confidato: «Me l'aspettavo. Conte e Di Maio faranno di tutto, giocheranno anche carte false, per non mandarci alle elezioni». Ma poi, come aveva chiesto Conte e l'aveva sollecitato Luigi Di Maio, il leader leghista si è dovuto piegare. Ha accettato di portare la crisi in Parlamento. E soprattutto ci ha messo la faccia: «Inutile andare avanti a colpi di no e di litigi, andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più la maggioranza, restituiamo velocemente la parola agli elettori, le vacanze non possono essere una scusa per perdere tempo».