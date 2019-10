Mercoledì 9 Ottobre 2019, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 15:41

ROMA Alla fine, dopo,i dubbi e le frenate dell’ultimo minuto, il,leghista Raffaele Volpi è stato eletto alla presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare sui servizi segreti. Stamane erano riemersi dubbi e delle preoccupazioni, soprattutto nella maggioranza, sull'indicazione di un nome della Lega su una casella così delicata. Preoccupazioni, veniva spiegato da fonti di maggioranza, legate alla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. La presidenza del Comitato spetta per legge e per consuetudine all'opposizione, ma il lavorio della maggioranza dietro l'indicazione di Volpi -che ieri ha ottenuto il via libera con un'intesa raggiunta nel centrodestra- è stato complesso.