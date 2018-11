Conte a Buenos Aires per il G20 e discutere della manovra con Juncker

Giovedì 29 Novembre 2018, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il G20 «sarà un'ottima occasione per affrontare alcune tematiche che ci vedono impegnati da vicino in Italia e per condividere con gli altri leader mondiali la nostra idea di cambiamento». Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook, da poco atterrato a Buenos Aires, ricordando che oggi incontrerà il presidente argentino Mauricio Macrí.«I temi principali di quest'anno - ha ricordato Conte parlando del G20 - sono particolarmente interessanti: il lavoro del domani, le infrastrutture dello sviluppo e un futuro alimentare sostenibile». Il premier ha poi ricordato che nella giornata di oggi sarà impegnato «prima all'università di Buenos Aires, dove inaugurerò il centro di alti studi italo-argentini, e a seguire terrò un 'lectio magistralis' sul tema della responsabilità e dello sviluppo sostenibile». «Successivamente - ha concluso - mi recherò alla Casa Rosada, dove avrò un incontro bilaterale con il presidente della repubblica argentino».Durante il vertice il presidente del Consiglio avrà anche modo di tornare a discutere della manovra di Bilancio con il presidente della Commissione Jean Claude Juncker con il quale ha avuto sabato scorso un faccia a faccia a Bruxelles.