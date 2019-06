Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 12:35

ROMA Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 27, 28 e 29 giugno, sarà in Giappone per prendere parte al G20 Osaka Summit. Alle 19 di giovedì 27 è previsto l'arrivo a Osaka. L'indomani, venerdì 28 giugno, Conte sarà all'International Media Center di Osaka, dove parteciperà alla riunione di coordinamento dei Paesi Ue del G20 (ore 10); alle 11,15, inizio della cerimonia ufficiale di benvenuto e foto di famiglia. Alle 12 è previsto un side-event dei leader sul tema «Digital Economy»; alle 12.20, prima sessione di lavoro (Global Economy, Trade and Investment) e alle 14.55 seconda sessione di lavoro (Innovation). Successivamente, alle 18, al Castello di Osaka, l'accoglienza da parte del Primo ministro, Shinzo Abe e, a seguire, cena. Sabato 30 giugno il premier sarà all'International Media Center di Osaka dove alle 9 e 40 parteciperà al side-event per i leader sul tema «Women's Empowerment»; alle 10 è prevista la terza sessione di lavoro (Addressing Inequalities; Realizing an Inclusive and Sustainable World); alle 12 e 15, quarta sessione di lavoro (Climate change, Environment and energy); alle 13 e 45 - Sessione conclusiva. Infine, alle 15,20 il presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa.