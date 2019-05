Sabato 25 Maggio 2019, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una passeggiata in costiera hanno scelto il ristorante «Lieve» di Sorrento per pranzare e trascorrere qualche ora tra relax e gastronomia di qualità dopo la cerimonia per il varo della «Trieste» a Castellammare. Il vicepremier Luigi Di Maio, la fidanzata Virginia Saba e altri sette amici sono stati al locale in viale degli Aranci, attivo da un anno ma gestito da un nuovo team da circa un mese. Hanno mangiato sia pizza che piatti a base di pesce. Particolarmente gradito è stato il tonno scottato. Di Maio non si è sottratto a fotografie e a selfie, anche con lo staff del ristorante. A scambiare due chiacchiere con lui il pizzaiolo Salvatore Vetriglia che gli ha spiegato i «segreti» della sua pizza. In abiti eleganti ma con volti molto rillassati, i nove commensali hanno passato il tempo tra risate e degustazioni.