Ex Ilva, la procura di Taranto spegne l'altoforno 2. Stallo sull'immunità, sindacati delusi

«Non esiste alcuna possibilità che torni», ha sottolineato Di Maio, assicurando che l'azienda non ha nulla da temere dal punto di vista legale «se dimostra buona fede continuando nell'attuazione del piano ambientale» e si è mostrato anche disponibile a «precisare questo concetto attraverso interpretazioni autentiche anche per norma». Il vicepremier e ministro ha poi anche smentito le fonti di stampa che parlavano della presenza di una sorta di esimente penale in un accordo di modifica dell'intesa raggiunta lo scorso settembre. E al termine dell'incontro ha annunciato: «continuiamo a lavorare, c'è ancora tanto da fare per i lavoratori e per Taranto». I sindacati però hanno lasciato il ministero fortemente delusi.L'incontro «è stato deludente perchè il governo non ha ancora risolto la partita dello scudo penale - ha spiegato il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli - mentre l'azienda non ha dimostrato nessuna volontà di ritirare la cassa integrazione e non ha neanche sciolto il nodo se i lavoratori alla fine delle 13 settimane di Cig rientreranno tutti in azienda». Molto preoccupato si è mostrato anche il leader della Uilm, Rocco Palombella, secondo il quale «la cosa più grave è che il rientro al lavoro degli operai dopo le 13 settimane di Cig dipenderà dall'andamento del mercato». Sulla situazione non si è fatto alcun passo in avanti, visto che, «se non sappiamo come finisce la questione dell'immunità è tutto bloccato», ha concluso la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David annunciando che il tavolo è rinviato alla prossima settimana.