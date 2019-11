Ilva, Conte: «Saremo inflessibili su rispetto impegni, lo scudo non è previsto dal contratto»

«È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor Mittal». Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte aggiungendo che «hanno partecipato a una gara con evidenza pubblica e in Italia si rispettano le regole». Sull'ex Ilva «non si può pensare di cambiare una strategia imprenditoriale adducendo a giustificazione uno scudo penale che peraltro non è previsto contrattualmente». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

Al governo «preme» che all'ex Ilva di Taranto sia «non solo assicurata la continuità degli investimenti produttivi, ma sia rispettato assolutamente il livello occupazionale». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, dopo il ritiro di Arcelor Mittal. Inoltre, «pretendiamo che siano rispettati gli impegni per quanto riguarda le bonifiche ambientali», ha aggiunto Conte. «Faremo di tutto per difendere questi investimenti produttivi e questa comunità di persone che lavorano anche nell'indotto».

«Sulla vicenda ex Ilva il Governo deve dare immediatamente seguito agli impegni richiesti dal Pd con il voto in Parlamento su un ordine del giorno che chiedeva di garantire in tempi rapidi e con ogni mezzo, anche legislativo, la permanenza dell'attività produttiva siderurgica a Taranto e la completa realizzazione del piano di risanamento ambientale». Lo dice in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti.

