Ilva, in corso vertice a palazzo Chigi. La Fim-Cisl proclama lo sciopero. Conte ottimista: impegni si rispettano

È cominciato intorno alle ore 12 a palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i vertici dell'ArcelorMittal sulla vertenza dell'ex Ilva. Per l'Esecutivo sono presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, dello Sviluppo economico, Stefano Patuaneli, del Sud, Giuseppe Provenzano, della Salute, Roberto Speranza, delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco. Per la multinazionale dell'acciaio ci sono il presidente e ceo, Lakshmi Mittal, e il cfo Aditya Mittal.

«Sono fiducioso: la linea del governo è che gli accordi contrattuali vanno rispettati e in questo caso riteniamo non ci siano giustificazioni per sottrarsi. Ci confronteremo e il governo è disponibile a fare tutto il possibile per fare in modo che da parte della controparte ci sia il rispetto degli impegni». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della sua visita al Dipartimento nazionale della Protezione Civile a Roma in merito all'incontro a Palazzo Chigi con i vertici di Arcelor Mittal.

ArcerlorMittal ha comunicato formalmente ai sindacati e alle aziende collegate la retrocessione alle società Ilva dei rispettivi rami d'azienda unitamente al trasferimento dei dipendenti (10.777 unità) ai sensi dell'articolo 47 della legge 428 del 1990. La comunicazione segue l'annuncio di cessazione del contratto per l'ex Ilva di Taranto. La comunicazione, che di fatto segna l'avvio della procedura per il disimpegno, riguarda tutta Italia: oltre a Taranto anche Genova, Novi Ligure, Milano, Racconigi, Paderno, Legnano, Marghera.

Dopo l'avvio della procedura di cessione comunicata da ArcelorMittal, la Fim-Cisl proclama lo sciopero dalle ore 15 di oggi a partire dallo stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo fa sapere il segretario generale, Marco Bentivogli.

La decisione di ArcelorMittal di andare via da Taranto «sta già causando il fermo delle aziende di appalto che hanno avviato le procedure di cassa integrazione, stiamo parlando di altri 4000 lavoratori che rischiano da subito di restare senza lavoro. È ora di dire basta a questa assurda vicenda, nella quale a farne le spese saranno solo i lavoratori e le loro famiglie, siamo pronti alla mobilitazione». Lo dichiara il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli.



