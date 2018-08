CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A inizio settembre la FimCisl, la sigla sindacale più cauta sulla vicenda Ilva, chiederà agli altri sindacati di categoria di indire uno sciopero generale. Intanto tutti hanno deciso di disertare i tavoli. Tra una settimana, quindi negli ultimi sprazzi di agosto, il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, si attende che le controparti - Mittal e tutte le organizzazioni sindacali - firmino l'accordo sugli esuberi per sbloccare la situazione. È da qui che bisogna partire per capire il caos nella quale sono ripiombate le trattative sull'acciaieria più grande d'Europa, dopo la decisione del titolare del dicastero di via Veneto di non rendere pubblico il parere dell'avvocatura sulla gara, che ha visto vincere gli indiani insieme con il gruppo Marcegaglia.