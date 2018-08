Migranti, il pm chiama il Viminale e Salvini rilancia: «Mi interroghino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Agosto 2018, 08:00

Matteo Salvini lo ripete come un mantra: «Mi vogliono arrestare? Lo facciano pure, li aspetto. Dalla nave Diciotti non sbarca nessuno». Ma ora che il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha iniziato a sentire testimoni e dalla Sicilia ha contattato personalmente Roma, il rischio è che la situazione, già deflagrata a livello politico e internazionale, possa esplodere anche sul fronte giudiziario. Il Viminale corre ai ripari, fa sapere che Salvini per il momento non ha ricevuto convocazioni formali, nemmeno come teste. Ma in mattinata il procuratore - che procede per sequestro di persona e arresto illegale - ascolterà due alti funzionari dell'Interno.