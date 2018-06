Niente auto blu - ci mancherebbe - ma adesso nemmeno la bicicletta. Arrivata in piazza a Imola per festeggiare la propria elezione a sindaco, Manuela Sangiorgi, del Movimento 5 Stelle, è dovuta tornare a casa a piedi. Mentre infatti stava festeggiando la storica vittoria, diventata chiara poco dopo la mezzanotte, le è stata rubata la bicicletta. Lo ha raccontato lei stessa, in un'intervista all'emittente bolognese È-tv.

Lunedì 25 Giugno 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 18:48

