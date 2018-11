Imprese, tariffe Inail tagliate di 600 milioni ma niente fondi per il bonus bebé

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Novembre 2018, 07:00

Il governo prova a tendere una mano alle imprese. Tra gli emendamenti che saranno presentati alla manovra, ci sarà anche un taglio alle tariffe assicurative versate all'Inail. Un taglio che, secondo quanto trapela, dovrebbe essere di circa 600 milioni di euro. Il disco verde sarebbe arrivato anche dal Tesoro in una riunione tecnica che si è tenuta nei giorni scorsi. A spingere fortemente per inserire nella legge di Bilancio il taglio dei premi assicurativi versati dalle imprese all'Istituto pubblico di assicurazione, è soprattutto la Lega Nord, tramite il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. L'ipotesi, a cui i tecnici stanno ancora lavorando, prevede che i 600 milioni di risparmio, vadano ad aggiungersi al taglio di 1,2 miliardi già operato a partire dal 2016. La nuova tariffa, dunque comporterebbe per l'Inail minori entrate per circa 1,8 miliardi di cui 1,2 già in essere dal 2016 e 600 milioni a partire dal 2019. Si tratterebbe comunque di una riduzione sostenibile dalle casse dell'Inail.