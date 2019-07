Lunedì 8 Luglio 2019, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 18:41

Proprio nel giorno in cui viene alla luce un nuovo caso di "furbetti" del cartellino in provincia di Bari , il ministro della Funzione pubblicaannuncia che ilper il rilevamento delledei dipendenti della Pubblica amministrazione è pronto ed è stato inviato al garante della Privacy.L'occasione è l'entrata in vigore del decreto concretezza. «Felice di una legge che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove risorse in settori strategici della P.a, aiuti alle amministrazioni in affanno e un metodo di lotta contro l'assenteismo finalmente incisivo: fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in troppi; adesso, con le impronte digitali e la videosorveglianza, preveniamo il fenomeno. E' finita l'epoca delle truffe», ha spiegato il ministro della P.a, all'ANSA, parlando dell'entrata in vigore della legge Concretezza. E aggiungendo, come detto, che il regolamento sulle impronte digitali è pronto ed è stato inviato al Garante della privacy.