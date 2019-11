​​Manovra, deducibilità Imu al 60% nel 2020 e 2021, poi al 100%

Anticipata al 2022 l'integrale deducibilità dell'Imu in luogo del 70% previsto in via transitoria, dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, ferme restando le percentuali di deducibilità parziale per i periodi d'imposta 2019 (50%), 2020 e 2021 (60%). Lo prevede l'ultima bozza del Ddl bilancio, in possesso dell'agenzia Radiocor e ormai in dirittura di arrivo.

