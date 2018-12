Inceneritore, altolà del ministro Costa: «I fondi restano in Campania»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 31 Dicembre 2018, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I fondi previsti per pagare il fitto dei terreni su cui è stato costruito il termovalorizzatore di Acerra non erano stati spesi: 20 milioni recuperati e destinati alle bonifiche. Ma non sono soldi tolti a nessuno: adesso quei terreni sono dello Stato, non c'è alcun fitto da pagare. Abbiamo recuperato fondi che serviranno anche e soprattutto alla Campania». Il ministro Sergio Costa traccia un bilancio dei primi sei mesi di governo e promette: «Per quello che riguarda l'Ambiente, l'autonomia rafforzata di alcune Regioni non servirà a dirottare risorse e attenzione verso il Nord. Né la Lega, né nessun altro potrà andare oltre la Carta costituzionale».«Sono diventato ministro dopo 32 anni di servizio nelle forze dell'ordine. È un incarico che non avevo chiesto, ma sono consapevole delle attese di tanti e delle responsabilità. Ogni giorno cerco di sistemare un mattoncino per costruire la Casa dell'ambiente».«Innanzitutto con la legge di bilancio abbiamo definito i Siti orfani per i quali è impossibile rintracciare un responsabile dell'inquinamento. Adesso sarà possibile sanarli, e questo è il primo passo per il disegno di legge Terra Mia che interverrà nel settore bonifiche. E il 19 novembre abbiamo firmato un protocollo per la Terra dei Fuochi che ci permette di rafforzare i controlli».«Ovviamente. È stato anche importante abolire il Sistri che non funzionava ed era costato 140 milioni e prevedeva di farne spendere altri 260. Tracceremo i rifiuti ma senza gravare eccessivamente sulle imprese, gestendo il sistema in house. E questo sarà possibile anche grazie alle 430 nuove assunzioni al ministero. Contemporaneamente con il ministro Salvini abbiamo messo sotto sorveglianza i siti di stoccaggio. Nel decreto sicurezza abbiamo stabilito che chiunque gestisca una piattaforma di rifiuti si deve dotare di un piano di salvaguardia ambientale interno e di uno esterno. Il tutto coordinato dal prefetto. Anche in caso di incendio sarà possibile intervenire subito in maniera efficace. E poi, ci sono il piano Marshall per il dissesto idrogeologico, 6,5 miliardi disponibili, gli incentivi per la riduzione degli imballaggi, il deposito della legge Salvamare, le nuove competenze per l'economia circolare».