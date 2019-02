Le mini imprese di babbo Tiziano e quei litigi con Renzi finiti in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 19 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nello scorso ottobre, dopo il rinvio a giudizio per false fatture firmato dal gup fiorentino Silvia Romeo, aveva pubblicato a pagamento sul quotidiano La Nazione una lettera aperta. «Ho dieci nipotini, una meravigliosa famiglia, vado in pensione. Ora dico basta, metto in vendita le mie società. Mi arrendo» aveva scritto Tiziano Renzi. Uno sfogo, rilanciato su Internet dal figlio Matteo. «Diversi clienti hanno preferito scindere i loro contratti, dal 2014 la mia vita è cambiata e provo il dolore di chi viene accusato e sa di essere innocente, anche se è su tutte le prime pagine dei giornali» aggiungeva. Era l'annuncio dello stop ad una serie intricata, e spesso misteriosa, di piccole attività imprenditoriali. La causa di tanti suoi guai giudiziari.