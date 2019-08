CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 11 Agosto 2019, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvini vuole il voto: chi altri? Qualcosa si è rotto nella maggioranza, non si può continuare coi “signor no”, chi perde tempo danneggia il Paese, si voti prima possibile: questa la linea. Ma le elezioni anticipate potrebbero non essere così vicine come sembra. Basta fare un numero: 945. Tanti sono i parlamentari della Repubblica. Ebbene: quanti fra costoro sono sicuri di tornare al Senato o alla Camera? I leghisti non hanno problemi, ovviamente. Ma gli altri? Quanti in Forza Italia o nel Pd possono confidare nella rielezione? E fra i Cinque Stelle, che devono fare i conti non solo con un probabile ridimensionamento ma pure con la trappola del doppio mandato (se nel frattempo non si inventano qualche scusa per non farla scattare): chi si salverebbe? Bassa cucina, si dirà. È così.