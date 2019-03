L'incubo recessione fa tremare imprese, trasporti e atenei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 11 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prime ad alzare la voce - su spinta della Campania - sono state le Regioni, che potrebbero perdere 300 milioni di euro. Soldi destinati al trasporto pubblico locale, senza i quali si cancelleranno non poche corse di treni e autobus. Ma dietro le quinte si fanno sentire i ministeri di spesa, le imprese, le università, le forze dell'Ordine, il terzo settore o il mondo della ricerca, tutti uniti dal timore di ritrovarsi nel corso dell'anno con 2 miliardi di euro di trasferimenti in meno per gli investimenti e la spesa corrente. Perché accanto alle voci di una manovra bis - smentita dal premier Giuseppe Conte, ma non esclusa dal vicepremier Matteo Salvini - c'è un'altra spada di Damocle sui conti pubblici, cioè i due miliardi di spesa pubblica che il governo in manovra e su richiesta dell'Europa ha già congelato fino a giugno e che da luglio potrebbero diventare tagli lineari se il Belpaese non riuscirà a tenere il tendenziale del deficit/Pil verso l'obiettivo di fine anno concordato con Bruxelles, cioè il 2,04 per cento.