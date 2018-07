Boeri all'attacco: «Io minacciato da chi dovrebbe garantire la mia sicurezza». L'ira del governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 20 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 07:00

La Relazione tecnica è stata inviata al ministero del Lavoro una settimana prima della trasmissione del decreto dignità alla Presidenza della Repubblica: «Bastava sfogliarla per carpirne i contenuti». Tito Boeri tiene il punto e respinge verso il governo, contrattaccando, le accuse di scarsa lealtà istituzionale in merito alla questione della stima Inps sull'impatto occupazionale negativo prodotto dal decreto. E si attira dure repliche dall'esecutivo. Nel corso dell'audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera, il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza ha ricostruito il carteggio intercorso a inizio luglio con l'esecutivo per cercare di dimostrare la sua verità sul punto centrale della vicenda: il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha avuto il tempo necessario ed anche gli elementi per sapere che il decreto messo a punto da Palazzo Chigi rischiava di produrre un aumento della disoccupazione. Entrando nel dettaglio Boeri ha ricordato, in particolare, che il 2 luglio il ministero del Lavoro aveva inviato la richiesta di una valutazione della platea di lavoratori coinvolti dai provvedimenti, «per stimare il minor gettito contributivo dai lavoratori a termine, da compensare con il maggior gettito derivante dal rincaro dei contributi dopo il primo rinnovo».