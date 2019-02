Inps, braccio di ferro sul commissario: slitta ancora la scelta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Febbraio 2019, 11:00

Scade tra poche ore il mandato di Tito Boeri alla guida dell'Inps: entro lunedì il governo deve dare una guida all'istituto di previdenza, per evitare di comprometterne la piena operatività. Perché se da una parte non ci saranno in ogni caso ripercussioni sulle attività ordinarie, quelle che riguardano da vicino gli utenti, è anche vero che ci sono tutta una serie di atti che al momento sono di competenza del presidente e dunque resterebbero bloccati: da eventuali costituzioni in giudizio alla firma di accordi con i sindacati (che infatti sono sul piede di guerra per la mancata sottoscrizione dell'integrativo relativo al 2018). La palla è quindi in mano alla maggioranza e ieri sembrava che la soluzione fosse a portata di mano: l'incarico di commissario affidato a Mauro Nori, già direttore generale dell'istituto e attuale consigliere del ministro Tria, che secondo questo schema dovrebbe poi diventare presidente nel nuovo consiglio di amministrazione a cinque, con la poltrona di vicepresidente occupata da Pasquale Tridico, consigliere di Luigi Di Maio e artefice tecnico del reddito di cittadinanza.