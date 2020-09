Inps, Tridico si raddoppia lo stipendio con effetto retroattivo. Salvini: «Si dimetta». Critiche anche dalla maggioranza

Stipendio raddoppiato per il presindente dell'Inps, Pasquale Tridico. Con un decreto interministeriale del 7 agosto, firmato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e controfirmato dal titolare del dicastero dell'Economia, Roberto Gualtieri, Tridico passerà dai 62 mila euro l'anno guadagnati nel 2019, ai circa 150 mila del 2020. Il provvedimento ha effetto retroattivo, dunque al presidente Inps verranno versati anche gli arretrati. Come svela oggi La Repubblica, nel decreto, lo stesso stipendio di 150mila euro all'anno è attribuito anche al presidente dell'Inail, 40mila euro all'anno invece sono assegnati ai vicepresidenti dei due Istituti (60mila se hanno deleghe). I consiglieri di amministrazione di Inps e Inail, invece, hanno un emolumento di 23mila euro ciascuno.

La decisione ha scatenato, come era prevedibile un putiferio. «Non ho parole - scrive il elader della Lega, Matteo Salvini, sui social -. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che la aspettano da mesi, poi chieda scusa e si dimetta». Compatto il centrodestra nel chiedere le dimissioni al presidente dell'Inps Pasquale Tridico, da molti definito il "padre" del reddito di cittadinanza. A stridere con il raddoppio di stipendio, aumentato del 50% anche rispetto al precedente presidente Inps, Tito Boeri, è ancora la permanenza degli oltre 500 lavoratori a cui non è stata pagata la cassa integrazione e soprattutto la grande quantità di cittadini costretta a fare ingenti sacrifici economici dopo le conseguenze del lockdown.

Stipendio Tridico, critiche anche dalla maggioranza

Critiche anche da parte di alcuni esponenti della maggioranza. La deputata M5S, Emanuela Corda, è la prima a rompere il silenzio: Quando il paese affonda, nessuno si deve azzardare ad aumentarsi lo stipendio. nessuno! - dice. «Che lo stipendio fosse inadeguato o meno, non è il punto focale di questa vicenda e potrà essere chiarito. Il punto è che il pieno lockdown, si doveva pensare solo ed esclusivamente ad aiutare i cittadini italiani in difficoltà. Non so se ci siano giustificazioni valide ad una cosa del genere a livello etico e morale, ma mi aspetto una spiegazione immediata da tutti loro che hanno avallato questa roba. Spero vivamente la trovino alla svelta».