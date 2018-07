Intercettazioni, stop alla riforma ma Renzi e il Pd attaccano Bonafede

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 25 Luglio 2018, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un attacco politico, quello che il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, utilizza per spiegare lo «stop» alla riforma delle intercettazioni. Bloccando il provvedimento, spiega, «impediamo che venga messo il bavaglio all'informazione», perché la riforma Orlando era stata scritta «in concomitanza col caso Consip» per «impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici indagati». Punta il dito dritto contro il Pd, il Guardasigilli, e annuncia il rinvio della norma che ridisegnava il sistema degli ascolti. La difesa dei Dem arriva a stretto giro, ma c'è anche la reazione soddisfatta dell'Anm, che ha sempre definito la riforma «dannosa». Col decreto Milleproroghe, approvato ieri dal consiglio dei ministri, l'entrata in vigore della legge è stata posticipata a marzo 2019, un arco di tempo ampio che servirà a modificarne l'impianto «attraverso un percorso partecipato».