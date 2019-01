Sabato 26 Gennaio 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2019 15:44

ROMA «Non c'è nessun piano per un Italexit, non c'è alcuna prospettiva, alcuna prospettiva in questo senso. L'Italia è determinata a risolvere i suoi problemi all'interno dell'Ue». Intervistato dal quotidiano britannico The Times, il premier Giuseppe Conte interviene anche sulla Brexit: «Non voglio dare lezioni e dire se la Brexit è stato un errore. C'è stato un referendum e il voto deve essere rispettato. Se vogliono modificare l'accordo sulla Brexit bisogna lavorare duramente e dobbiamo assicurarci» che Londra «parli ad una voce altrimenti» la Gran Bretagna «non avrà alcun aiuto da noi». Il presidente del Consiglio continua dicendo anche che «Se non capiamo davvero cosa il popolo britannico vuole realizzare e proporre non è possibile che l'Ue suggerisca qualcosa» in merito all'accordo, sottolinea ancora il premier.