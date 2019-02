Il sottosegretario Castelli: «L'Italia non sarà divisa in due, costi ancora da definire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Febbraio 2019, 12:00

«Il Movimento era e resterà favorevole alla maggiore autonomia delle Regioni che la richiedono ma nessuno può pensare di dividere gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B o di allontanarsi dal dettato costituzionale». Lo afferma Laura Castelli, sottosegretario 5 Stelle all'Economia, che ed è la linea annunciata l'altro giorno alla vigilia del Consiglio dei ministri, che ha rinviato non a caso ogni decisione in materia. Ma non è una sorta di «linea del Piave» nei confronti dell'alleato di governo: «Non c'è nessun conflitto armato ma l'esigenza di considerare l'Italia unita dal Nord al Sud e di lavorare per la migliore intesa possibile. Anche per questo c'è bisogno di maggiore informazione», aggiunge Castelli, alla vigilia di un tour nelle provincie di Caserta e Salerno per incontrare sindaci e amministratori locali sulle misure previste dalla manovra per rilanciare gli investimenti e la crescita soprattutto nei piccoli Comuni.«Noi veniamo da un governo che aveva precedentemente fissato una modalità sui costi standard che noi non condividiamo per nulla e che vogliamo cambiare: per questo avevamo offerto un nome nuovo per la presidenza della Commissione del ministero del Tesoro che si occupa della materia. Siamo in attesa, e lo dico senza alcuna polemica, che la decisione venga presa quanto prima perché oggi costi standard e Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) non sono affatto rappresentativi della realtà».