Renzi torna a Napoli: «L'autonomia è un danno, così il governo uccide il Sud»

Giovedì 28 Febbraio 2019, 10:00

Matteo Renzi sarà stasera (ore 18) a Napoli, al circolo Artistico Politecnico, per presentare il libro «Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani».«Per me è un errore politico. Fa male al Sud ma non serve all'Italia. Detto questo, vedremo le carte quando arriveranno. Per adesso sono solo parole buone per i post di Salvini, ma senza alcun effetto concreto».«Noi abbiamo provato a seguire un'altra strada. Patti territoriali, investimenti in porti e aeroporti, Pompei e cultura, JobsAct. Il contrario dell'assistenzialismo tipico del reddito di cittadinanza, che invece lega ancora una volta i cittadini del Sud ai dirigenti e ai burocrati locali: una sorta di baciamano istituzionale. Noi siamo quelli che hanno rilanciato Pompei e portato la Apple alla Federico II. Loro sono quelli che vogliono assumere i navigator, che sono i forestali del terzo millennio».«Abbiamo messo soldi, liberato le procedure, stanziato risorse mai viste. Adesso tocca agli enti preposti. A Bagnoli ora sostanzialmente il progetto è bloccato».