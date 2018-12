L'intervista al ministro Costa: «Più controlli, ma via il registro dei rifiuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Dicembre 2018, 09:30

«Fermeremo il Sistri, ma garantiremo la necessaria tracciabilità dei rifiuti». Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa porterà nel prossimo consiglio dei ministri un provvedimento che metterà fine al contestatissimo sistema che avrebbe dovuto permettere di seguire il percorso dei rifiuti, ma che è finito al centro di una clamorosa inchiesta giudiziaria ed è stato duramente avversato dalle aziende che lo hanno giudicato troppo farraginoso e costoso. Varato nel 2009, fino ad oggi è costato circa 75 milioni allo Stato e 227 agli imprenditori. Ma, abolito il monitoraggio tramite la scatola nera, è già pronto un nuovo sistema che sarà gestito direttamente dal ministero, come Costa annuncia al Mattino.«Non è così. Intanto nel corso della prossima settimana andrà in consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto semplificazione che punterà a rendere più agevole l'azione economica. All'interno di questa logica si muove anche la decisione di abolire il sistema di tracciabilità dei rifiuti che finora è stato gestito attraverso società terze pagate dallo Stato e dagli utenti. Oggi le aziende versano dei soldi per essere collegate al sistema tramite una scatola nera che permette il monitoraggio, ma dobbiamo riconoscere che il metodo varato nel 2009 non ha svolto il servizio. È ovvio che i rifiuti vanno tracciati ma il Sistri non è servito allo scopo. Però chiariamolo bene: nessuno vuole rendere opaco il settore».