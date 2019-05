Terra dei fuochi, la crociata di Costa: «Pene più severe per i signori dei rifiuti e multe a chi non bonifica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Maggio 2019, 07:00

«La quarta linea del termovalorizzatore di Acerra non si farà. Con i tecnici dell'Ispra ho verificato i dati e siamo certi che, con l'attuale trend della differenziata, in tempi brevi non ci saranno più rifiuti secchi di quelli che già possiamo bruciare. Perciò, se De Luca andrà avanti con la sua proposta, io la bloccherò»: il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, oggi a Napoli per monitorare i risultati del decreto di novembre contro gli incendi, boccia definitivamente l'idea di potenziare l'inceneritore.«Ho già spiegato che l'ipotetica quarta linea entrerebbe in funzione tra tre anni e quindi non potrebbe mai risolvere le possibili difficoltà che affronteremo a settembre quando le tre linee attualmente in esercizio chiuderanno per un mese, i successivi approfondimenti hanno dimostrato che non l'incremento della lavorazione non servirà né ora ne mai».«Non è così, i roghi diminuiscono e gli arresti aumentano. Anzi sono raddoppiati rispetto allo stesso anno passando da dieci a venti e sono aumentate anche le sanzioni amministrative e quelle penali. Si sono strette le maglie dei controlli e si sono ottenuti dei risultati».«Oggi incontro al palazzo di Governo in piazza Plebiscito i vertici delle prefetture interessate dal protocollo di intesa firmato a Novembre gli amministratori, le forze armate e quelle di polizia. Rispetto così l'impegno che presi di tornare ogni due o tre mesi per verificare stato dell'arte. Adesso andiamo incontro all'estate ed è importante fare la messa punto. Vedremo cosa è successo negli ultimi tre mesi. Insieme all'ingegner Fabrizio Curcio, responsabile della cabina di regia insediata presso il consiglio dei ministri, e al sottosegretario Micillo verificheremo anche le eventuali nuove proposte».