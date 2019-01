La riforma del ministro Bussetti: «Istituti tecnici, subito un patto con le imprese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 10:00

Dalla scelta della scuola giusta, per non sbagliare strada rischiando la bocciatura, al contatto con il mondo del lavoro fino al fair play sui campi di calcio. Il ministro all'istruzione, Marco Bussetti, disegna per gli studenti il nuovo anno della scuola italiana e risponde a chi lo accusa di aver tagliato sull'istruzione. Lunedì intanto partiranno le iscrizioni per il primo anno delle scuole elementari, medie e superiori ma l'orientamento non sempre funziona, visto che il primo anno di scuola superiore registra i tassi più alti di bocciatura.«Quello dell'orientamento è un tema importantissimo. Stiamo lavorando per migliorare l'utilizzo delle risorse europee per progettualità mirate. Dobbiamo intervenire anche sul piano della formazione dei docenti, soprattutto quelli che si dedicano a queste attività. Un migliore orientamento deriverà anche dalla revisione dell'alternanza scuola-lavoro che metterà di nuovo al centro l'acquisizione di competenze trasversali. Niente apprendistato occulto».«Dobbiamo inaugurare una nuova stagione di racconto approfondito e privo di pregiudizi per spiegare con chiarezza ai ragazzi e alle famiglie quali sono gli sbocchi offerti da queste scuole. Le imprese possono essere un valido alleato in questo cammino. All'interno di questi istituti si formano le eccellenze del Made in Italy. Attraverso la riforma dei professionali, che stiamo attuando, lavoreremo molto per migliorare la didattica laboratoriale».«Certamente ci sarà spazio per una parte teorica. Inserire il docente specializzato sarà funzionale anche a raggiungere l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto, del fair play. I recenti fatti di cronaca dimostrano che ne abbiamo davvero bisogno».