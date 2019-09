La prima volta del ministro Provenzano: «Il Sud non è una causa persa ma basta ritardi sui fondi Ue»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 14 Settembre 2019, 08:00

«Questo governo non è contro il Nord ma amico del Sud perché così è amico di tutta l'Italia», dice convinto Giuseppe Provenzano, 37 anni, siciliano, nella sua prima intervista da ministro del Sud a un quotidiano. E precisa: «Non basta essere meridionali per essere anche meridionalisti, anzi la storia ci ricorda che spesso sono stati proprio i meridionali i principali nemici del Mezzogiorno. Conta quello che ha detto il presidente del Consiglio nel discorso programmatico. E cioè la centralità del Mezzogiorno per la crescita del Paese. Se penso a tutte le volte in cui in analoghe circostanze il Sud veniva a stento citato non posso non sottolineare il valore di questa impostazione».«Ne siamo tutti consapevoli. Il Sud non è una causa persa e non è destinato a rimanere fuori dal processo di modernizzazione del Paese. Deve essere sempre più chiaro, specie ora che l'Europa deve fare i conti con la recessione, che il Mezzogiorno è la vera, grande opportunità. Già adesso per ogni 10 euro investiti al Sud ne ritornano 4 al Nord sotto forma di domanda aggiuntiva di beni e servizi a riprova di una interdipendenza ormai inconfutabile. Se ammazziamo il mercato interno che ancora oggi garantisce il 14% del Pil, zavorriamo pesantemente anche le imprese del Nord».