Campania, Iodice e la rigenerazione urbana: «Fondi a 15 comuni»

«In qualità di membro della Commissione Cultura e di Segretario per ciò che riguarda la trasparenza, il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo del fondì comunico l'intera graduatoria sulle proposte progettuali ammissibilì in merito alla “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” -POC Campania 2014/2020. Sono 15 i progetti finanziati in favore dei comuni della provincia di Caserta che hanno deciso di partecipare». Così, in una nota, il consigliere regionale Maria Luigia Iodice.

«Complimenti alle comunità di Formicola, Roccamonfina, Teano, Macerata Campania, Cesa, Santa Maria Capua Vetere, Aversa, Castel Volturno, Sant'Angelo d'Alife, Prata Sannita, Pignataro Maggiore, Letino, San Cipriano d'Aversa, Caiazzo, Santa Maria a Vico che hanno presentato proposte molto interessanti e meritevoli di finanziamento - sottolinea - L'obiettivo della linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” è creare un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale».