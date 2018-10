Ischia, lite nel governo sul condono: resta il rischio abusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:00

La faccenda si complica. In teoria, gli emendamenti presentati dal Movimento e approvati in Commissione dovevano servire a smorzare le polemiche. Ma l'effetto è che i correttivi decisi in corsa hanno scagliato sul condono di Ischia una luce ancora più ambigua e altamente divisiva. Dopo aver lamentato il mal di stomaco di fronte alla prima formula introdotta decreto Genova (quella che aveva fatto gridare anche Lega e parte del M5s al condono tombale), il ministro Costa ha espresso ieri parziale soddisfazione. Rispetto alla prima versione del testo, che imponeva ai comuni di Ischia di decidere entro sei mesi sulle istanze di sanatoria ancora pendenti dopo i tre condoni dell'85, del 94 e del 2003 (ma sulla base di quello, molto permissivo, dell'era Craxi), i due emendamenti presentati dai Cinquestelle sembrano aver circoscritto il campo con due paletti. Il primo, presentato da Luigi Gallo, stabilisce che gli abitanti di Ischia possono accedere al condono solo a condizione che la Soprintendenza dia parere favorevole caso per caso. Il secondo, presentato dal relatore grillino Gianluca Rospi, mira a scomputare invece dalle somme assegnate per la ricostruzione, gli aumenti di volumetria delle case crollate o danneggiate. In pratica, cortili, mansarde o altri spazi accessori costruiti senza i necessari permessi dai privati, non saranno finanziati. Fare riferimento al condono del 2003, ma anche al condono dell'85 e del '94, ha spiegato il ministro Costa in un post su Facebook, «era per me un errore, proprio perché si correva il rischio di non rispettare il piano paesaggistico». Pertanto, continua il titolare dell'Ambiente, l'introduzione della valutazione delle domande del 2003 da parte della Soprintendenza, «permetterà ai cittadini di Ischia di accedere in tempi brevi alla risposta dello Stato, non a un condono, ma solo a un doveroso esame delle domande di condono, che potranno essere accolte, ma anche respinte». Soddisfatto delle due correzioni introdotte si è detto il sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi: «Nessun condono ha spiegato a proposito delle istanze inoltrate prima del 2003 - si è solo chiesto di analizzare quelle domande nel rispetto dei vincoli paesaggistici e dei problemi idrogeologici». Tutto sembra quindi essersi risolto per il meglio. Non fosse che nel prosieguo del ragionamento sui social, Costa introduce un'annotazione di due righe: «Resta il riferimento all'anno 1985, che andrebbe modificato annota il ministro - anche per non determinare disparità di trattamento con gli altri cittadini italiani». 1985. Lo spettro del condono Craxi si riaffaccia di nuovo su Ischia e rischia di determinare diseguaglianze di trattamento. A che cosa si riferisce il ministro? È a questo punto che la storia vira di nuovo verso il giallo. Come chiarito dal titolare dell'Ambiente, la nuova formulazione dell'articolo 25 prevede in effetti al comma 1 bis che le domande presentate dopo il condono del 2003 siano valutate dalla Soprintendenza. Ma ciò sembra non valere tuttavia per le istanze dell'85 e del 2003, che secondo il comma 1 dell'articolo 25 continueranno ad essere valutate secondo i criteri del condono a maglie larghe, quello del 1985. Lo stesso che consente di sanare gli abusi in aree a rischio idrogeologico. E dunque? «Ciò significa commenta la deputata dem della commissione Ambiente, Chiara Braga - che si potranno sanare abusi non sanabili in base alle leggi successive, realizzati anche su aree a rischio idrogeologico e quindi pericolose per la stessa sicurezza dei cittadini. Con l'aggravante che a queste case abusive si riconoscerà anche il contributo pubblico per ricostruirle in zone a rischio di successivi crolli: oltre al danno la beffa».