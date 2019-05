Islam e migranti, gli euroscettici verso il voto a colpi di fake news

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Maggio 2019, 11:30

Quando si parla di disinformazione online, il prefisso «anti» la fa da padrona. Notizie anti-migranti e anti-Islam sono state le news pubblicate da fonti non attendibili più condivise e discusse nei mesi di campagna elettorale che hanno preceduto le europee per cui domani gli italiani sono chiamati alle urne. Un voto cruciale per il destino del Vecchio continente, ora scosso dal terremoto della Brexit, e alle prese con le forze euroscettiche che sul contrasto all'immigrazione e l'islamofobia hanno incentrato la loro propaganda. Forse non a caso, proprio gli stessi temi hanno regalato i maggiori click ai siti di informazione «spazzatura», definiti come «fonti che intenzionalmente pubblicano notizie ingannevoli o fuorvianti, spacciandole per informazioni reali di politica, economia e cultura».La classifica delle 20 notizie europee più condivise da queste fonti vede in testa un servizio dal titolo «I test rivelano che un bambino migrante di 17 anni ne ha in realtà 47», pubblicata da Breitbart, noto sito statunitense di estrema destra. Ma anche due articoli italiani: «Viterbo, esercito abbandona il 25 aprile monopolizzato dall'Anpi» e «L'ausiliaria Rsi zittisce la Parietti: Sacrificammo tutto per la Patria». Entrambi fanno capo a Il Primato Nazionale, sito diretto da Adriano Scianca, autore per Altaforte, la casa editrice di CasaPound. È quanto si legge in uno studio dell'Oxford internet institute britannico. Una ricerca che ha preso in esame più di 584mila tweet diffusi da 188mila utenti in sette lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, polacco, svedese e italiano) e con hashtag riferiti alle elezioni europee come #eu2019, #26maggio o #stavoltavoto. Lavoro che ha permesso di isolare i link a quasi 5800 articoli. Una volta individuate le principali cinque «fonti spazzatura» in ogni lingua, gli studiosi hanno anche valutato le interazioni (cioè like, condivisioni e commenti) che le notizie condivise da questi siti hanno avuto su Facebook.