Italia vecchia e senza più figli una famiglia su tre è «single»

Non si fanno più figli, l'Italia è sempre più vecchia e le famiglie unipersonali sono ormai la consuetudine. La fotografia del Paese che l'Istat propone con l'è come al solito in chiaro-scuro. Sebbene gli stipendi riprendano a crescere dopo nove anni (1,5 per cento), non pare fermarsi la fuga dei cervelli dall'Italia, con professionalità che decidono di lasciare la Penisola. Il Sud perde ancora pezzi, con Napoli e Palermo che rappresentano i comuni capoluogo dove si registra il decremento nazionale maggiore (-4,2 per cento). Riguardo il turismo, la capitale è la città più visitata d'Italia con 29 milioni di presenze mentre Napoli è appena undicesima con 3 milioni 700 mila presenze., in crescita di 200 mila unità rispetto al biennio precedente e di oltre 4 milioni in vent'anni, ma nonostante questo diventano sempre più piccole. Dall'analisi delle strutture familiari, infatti, si scopre che la tendenza degli ultimi decenni sta portando a una progressiva semplificazione nella dimensione e nella composizione delle famiglie. Il numero medio di componenti è passato da 2,7 (media 1997-1998) a 2,3 (media 2017-2018), soprattutto per l'aumento delle famiglie unipersonali che in vent'anni sono cresciute di oltre 10 punti: dal 21,5 per cento nel 1997-98 al 33 per cento nel 2017-2018, ovvero un terzo del totale delle famiglie. Da un punto di vista territoriale, la concentrazione di famiglie unipersonali è massima nelle regioni del Nord (35,6 per cento nel Nord-ovest e 33,9 per cento nel Nord-est) e del Centro (34,9 per cento) mentre al Sud e nelle Isole si registra la quota più alta di famiglie con cinque o più componenti (rispettivamente, il 7,5 e il 6,1 per cento)., mentre siamo la regione con più alta percentuale di famiglie a cinque o più componenti con il 10,2 per cento, il doppio rispetto alla media nazionale del 5,3.Al primo gennaio 2019(29.384.766 maschi e 30.974.780 femmine), oltre 124mila unità in meno rispetto all'inizio dell'anno. A livello territoriale la ripartizione con il maggiore decremento nel corso dell'ultimo anno si registra nel Mezzogiorno (-0,5 per cento). Napoli è il capoluogo con maggiore decremento demografico: nel 2018 si registrano 959.188 abitanti contro il milione 4.500 del 2001. In Italia si nasce di meno: nel 2018 sono 439.747, nuovo minimo storico, ma si vive di più: 80,8 anni per i maschi e 85,2 per le femmine.Nell'anno scolastico 2017/18 cala la popolazione delle scuole dell'infanzia (-44.203 unità) e primarie (-38.357), ma aumenta nelle secondarie di primo grado (+2.046) e secondo (+2.753). I diplomati nel 2018 sono 474.664 (+ 10 mila dell'anno precedente), con una crescita negli istituti professionali (+6,5 per cento) e nel liceo linguistico (+10,9), mentre calano nel liceo classico (-7,1)., mentre diminuiscono gli ingressi ai corsi magistrali a ciclo lungo (-3,9 per cento). Sempre più dottori di ricerca invece decidono di lasciare il Paese: il 15,9 per cento dei dottori del 2012 e il 18,5 per cento dei dottori del 2014 dichiara di vivere abitualmente all'estero: + 4,3 punti rispetto al passato.Nel 2016, i comuni hanno speso per i servizi di asili nido un milione 146 mila euro, mentre il contributo delle famiglie è stato di 276 milioni, pari al 19,4 per cento della spesa complessivamente impegnata. La regione con il maggior numero di bambini iscritti è la Lombardia (circa 35 mila utenti), seguono Emilia-Romagna (26 mila) e Lazio (25 mila), mentre la spesa più alta è sostenuta nel Lazio (271 milioni di euro) e a seguire Lombardia ed Emilia-Romagna (rispettivamente 268 e 219 milioni di euro). In Campania gli utenti sono appena 4.255 con una spesa totale dei comuni di 31 mila euro e di 2.587 euro di compartecipazione delle famiglie.Anche per il 2018,, seguono Venezia e Milano con 12 milioni di presenze circa. Il primo comune del Sud presente in graduatoria è Napoli, soltanto undicesimo con circa 3,7 milioni di presenze, pari allo 0,9 per cento di presenze sul totale nazionale.: «i detenuti presenti nelle strutture penitenziarie per adulti alla fine del 2018 sono 59.655, in aumento rispetto al 2017 (+3,6%). Dopo un deciso calo (-23,2% nel periodo 2010-2015) delle presenze in carcere, anche a seguito di una serie di misure normative poste in atto allo scopo di ridurre il ricorso alla detenzione in carcere, si nota dunque un preoccupante segno di ripresa».