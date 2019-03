Italia-Cina, risolto il nodo sicurezza: ok della Lega al protocollo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 10:30

Xi arriverà domani e si dividerà tra gli incontri istituzionali con Mattarella, i vertici dove si concluderanno affari, la firma del memorandum sulla Via della Seta con il premier Conte. Proprio ieri, nell'ultimo vertice a Palazzo Chigi, è arrivato il sì della Lega ai protocolli da allegare all'accordo, con una rivisitazione per la parte che riguarda i porti e il congelamento del resto. Si stanno definendo tutti i particolari, in una Roma blindata, della visita del presidente cinese che atterrerà domani pomeriggio a Fiumicino, e venerdì parteciperà a una cena, tutta con prodotti italiani al Quirinale, durante la quale si esibirà Andrea Bocelli. Sabato ripartirà alle 14 per Palermo.